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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Белый дом не вмешиваться в дела суверенных государств. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова процитировала пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер, которая сообщила, что Белый дом не вмешивается в расследование дела об обнаружении у Дональда Трампа секретных документов.

"А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешивается в расследования американские", – подчеркнула представитель МИД.

9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.

12 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что агенты ФБР при обыске в поместье Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов. Было вывезено около 20 коробок, в которых находились документы, фотографии, указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.

В этот же день газета Politico со ссылкой на ордер сообщила, что расследование ФБР в отношении бывшего президента США касается возможного нарушения закона о шпионаже. По данным издания, такое обвинение может обернуться для Трампа тюремным сроком.

