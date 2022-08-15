Прекращение действия договора по СНВ может вылиться в новую гонку вооружений – эксперт

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Прекращение действия договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений может вылиться в новую очень опасную гонку вооружений, сообщил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.

По его словам, Москва и Вашингтон могут остаться без договоренностей по СНВ в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на высшем уровне продолжится. При этом он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.

ДСНВ-3 – единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Он был продлен на пять лет и истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла решение о выводе своих военных объектов из-под инспекции в рамках Договора о сокращении и стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за провокационного требования США о проведении такой проверки в ближайшие дни.

Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.