Захарова заявила о неспособности США играть роль супермена

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США не справились с ролью супермена, хотя заявляли о своей исключительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Была придумана концепция исключительности США. Если бы США могли приносить стабильность, регулировать стабильность, то многие приняли бы эту концепцию", – цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова отметила, что на самом деле стало больше конфликтов, а сами столкновения стали более глобальными. Штаты, по мнению представителя МИД, не реализовали задачи, стоящие перед державой, которая заявляет о своей особой роли.

Отношения между РФ и США продолжают накаляться. Новым поводом к обострению послужил пакет санкций, которые американские власти решили принять против Москвы из-за инцидента в Солсбери.

Попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в сфере уничтожения химоружия неприемлемы, заявили в МИД РФ. В ведомстве назвали обвинения бездоказательными и подчеркнули, что они – попытка представить страну, как безответственно воспринимающую свои международные обязательства.