Захарова прокомментировала планы США "улучшить поведение" РФ путем санкций

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В российском МИД прокомментировали заявление Госдепа о возможности "улучшить поведение" России с помощью "набора инструментов", который включает санкции. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", − возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Кроме того, к своему посту дипломат добавила ряд смайлов, с помощью которых предположила, что еще относится к "набору инструментов" Вашингтона.

В частности, считает Захарова, в такой "набор" могут войти скорпионы, бомбы, цепи и ножи.

Накануне США заявили о желании "улучшить поведение" России с помощью санкций‍. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт пояснила, что санкции – один из путей побуждения оппонента к сотрудничеству и "хорошему поведению". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь,

сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны.