Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Дальнейшее усиление санкций против России можно будет считать объявлением экономической войны. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника. По словам главы правительства, на эту войну Россия будет реагировать экономическими, политическими и, при необходимости, иными методами.
Как подчеркнул Медведев, "если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны". Вице-премьер добавил, что на действия США обязательно последует реакция. "И наши американские друзья это должны понимать", − цитирует Медведева ТАСС.
Глава правительства отметил, что западные санкции − "в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи". Он также напомнил, на Россию и ранее пытались воздействовать при помощи "постоянного санкционного давления" в попытке исключить ее из числа мощных конкурентов на международной арене.
Ранее Госдеп США заявил о введении новых антироссийских санкций с 22 августа в связи с инцидентом в британском Солсбери. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Вашингтона связать санкции с делом Скрипалей, к которому Россия не имеет никакого отношения.
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