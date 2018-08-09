Песков раскритиковал попытки США связать новые санкции с "делом Скрипалей"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки США связать новые антироссийские санкции с инцидентом в Солсбери, так как Россия не имеет к этому никакого отношения.

"Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС. Песков решительно отверг "какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери". "Об этом не может идти и речи", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Госдеп США заявил, что Штаты введут новые антироссийские санкции из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

В Совфеде решение США о новых санкциях назвали попыткой сдержать Россию, заставить ее уйти с рынков энергоресурсов, товаров и услуг. Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров пояснил, что введение новых санкций при отсутствии какого-либо реального повода является примером "недостойной конкуренции".