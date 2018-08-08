США введут новые санкции против России из-за "дела Скрипалей"

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Новые санкции США против России вступят в силу 22 августа, причиной ограничений стали обвинения по делу Скрипалей.
Как уточняет Госдеп США, санкции вводят из-за использования запрещенного химоружия против граждан РФ, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, будет два этапа ограничений. Сначала запретят экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Ранее вопрос о ввозе в страну такой электроники решался индивидуально.
Второй пакет введут в силу через три месяца, если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем. В этом случае может снизиться уровень дипломатических отношений, кроме того "Аэрофлоту" могут запретить полеты в США.
Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Великобритания обвиняет Россию в причастности к нападению. Предполагается, что в покушении участвовали две группы киллеров – перевозчики яда и исполнители отравления.
Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой. Его якобы получили с записей камер видеонаблюдения. Сообщалось также, что Лондон запросит выдачу двух россиян, подозреваемых по делу.
Россия отрицает участие в покушении и требует допуска правоохранителей к расследованию.
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