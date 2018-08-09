В Совфеде назвали новые санкции США попыткой сдержать Россию

9 августа, 10:07
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Планы США ввести новые санкции против России из-за инцидента в британском Солсбери прокомментировал первый зампред комитета Совфеда о международным делам Владимир Джабаров.
Как пояснил сенатор, в Белом доме не смогли придумать никакого нового повода для санкций, кроме "тухлого" дела Скрипалей, в котором "никаких доказательств российской вины нет". "А причина банальная – они пытаются сдержать развитие России", – пояснил Джабаров в разговоре с RT. По его словам, в США понимают, что сейчас Россия находится на подъеме и "может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным". По этой причине, подчеркнул эксперт, американские власти "любой ценой пытаются нас сдержать".
Джабаров также отметил, что Россия готова к новым недружественным шагам со стороны США.
"Мы уже давно поняли, что там у нас нет партнеров, к сожалению. Американцы занимаются недостойной конкуренцией", – заявил сенатор, добавив, что Вашингтон готов использовать санкции, чтобы "выдавить Россию с энергетических рынков, с рынков товаров и услуг". В качестве примера он привел возражения американской стороны по поводу проекта "Северный поток – 2". По словам Джабарова, власти США "плохо учат" историю. "Пусть почитают, к чему приводили санкции против России", – подытожил сенатор.
Ранее в Госдепе заявили, что США введут новые санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ожидается, что они вступят в силу 22 августа. По информации СМИ, США могут запретить экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения.
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