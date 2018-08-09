США заявили о желании "улучшить поведение" России с помощью санкций‍

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Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США надеется при помощи санкций улучшить поведение России.

"Президент и госсекретарь Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это большая страна, и мы тоже", – цитирует Науэрт РИА Новости.

По ее словам, страны вынуждены вести дискуссии, а санкции – один из путей побуждения оппонента к лучшему поведению.

Ранее Госдеп объявил о новых санкциях против России. Причиной стало дело Скрипалей. Ограничения предусматривают запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, а также возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта. Ожидается, что первые ограничения вступят в силу 22 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неприемлемыми попытки США связать новые антироссийские санкции с инцидентом в Солсбери, так как Россия не имеет к этому никакого отношения.