Захарова анонсировала зеркальный ответ РФ на санкции США‍

11 августа 2018, 09:02
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США. Такое заявление сделала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Она с сожалением отметила, что вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, РФ в очередной раз вынуждена отвечать зеркально.
Также представитель МИД обратила внимание на то, что жесткую санкционную политику Штаты в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана и даже своего партнера – Евросоюза.
Захарова выразила мнение, что дело не в самой России, а в том, что США осознают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов и которые переживает мир, и теперь им нужна реальная экспансия, передает РИА Новости.
10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта.
Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа. Владимир Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США. Дмитрий Медведев назвал их объявлением экономической войны и заявил, что Россия отреагирует на них.
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