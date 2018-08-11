Захарова анонсировала зеркальный ответ РФ на санкции США‍

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Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США. Такое заявление сделала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Она с сожалением отметила, что вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, РФ в очередной раз вынуждена отвечать зеркально.

Также представитель МИД обратила внимание на то, что жесткую санкционную политику Штаты в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана и даже своего партнера – Евросоюза.

Захарова выразила мнение, что дело не в самой России, а в том, что США осознают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов и которые переживает мир, и теперь им нужна реальная экспансия, передает РИА Новости.

10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа. Владимир Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США. Дмитрий Медведев назвал их объявлением экономической войны и заявил, что Россия отреагирует на них.