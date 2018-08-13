МИД России ответил на обвинения США в применении химоружия в Солсбери

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в сфере уничтожения химоружия неприемлемы. Такое заявление сделали в МИД РФ.
"Рассматриваем выдвинутые в адрес России бездоказательные обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери как очередную попытку представить нашу страну в качестве государства, безответственно подходящего к выполнению своих международных обязательств. Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД также напомнили, что завершенная в прошлом году российская программа по уничтожению химоружия реализовывалась под строгим международным контролем в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.
Ранее Госдепартамент анонсировал введение ограничений в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции предусматривают запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что ограничения – это лишь один инструмент из целого набора, с помощью которого США пытаются побудить Россию к более "правильному поведению". При этом она отметила, что Вашингтон хочет иметь дружеские отношения с Москвой. Представитель же российского МИД Мария Захарова усомнилась, что санкции способны улучшить диалог между нашей страной и Соединенными Штатами.
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