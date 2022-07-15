Володин не исключил проведение еще одного внепланового заседания Госдумы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что существует возможность проведения еще одного внепланового пленарного заседания.

"Не исключено, может быть, мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные", – передает РИА Новости его слова.

В пятницу, 15 июля, в Госдуме прошло внеочередное заседание. Ради него депутаты вернулись из регионов. На заседании рассмотрели инициативы по поддержке россиян и российской экономики.

Всего планировалось обсудить 17 законопроектов, некоторые из них были рассмотрены во втором чтении. Однако первым пунктом повестки было обсуждение кандидатуры министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на должность вице-премьера правительства. Позднее стало известно, что Госдума проголосовала за утверждение его на должность.

