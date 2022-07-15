Мантуров призвал отказаться от рыночной промышленной политики

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России необходимо осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает RT.

По его словам, в целом по итогам года производство обрабатывающей промышленности может снизиться примерно на 6%. При этом на сегодняшний день важнее рассматривать не статистические данные, а задачи, которые в целом стоят перед промышленностью, отметил он.

"Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета", – подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что это нужно для обеспечения текущих поставок критических комплектующих.

Ранее в Минпромторге сообщили, что перечень товаров для параллельного импорта дополнен брендами Lego, BMW и Siemens. В министерстве добавили, что изменения также затронули парфюмерные и косметические средства, аккумуляторы, станкоинструментальную и иную продукцию.

По данным Минпромторга, в период с 7 по 31 мая более 130 тысяч товаров из списка параллельного импорта было завезено в Россию, а их статистическая стоимость превысила 1,8 миллиарда долларов.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.