Депутат Рады пообещал отомстить Вучичу после слов о принятии условий Путина

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Украина и Хорватия запомнят заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что всех ждет ад, если Запад не примет условия Владимира Путина. Сербский лидер будет перевоспитан, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями – хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", – приводит его слова РИА Новости.

Депутат не исключил, что Украина и Хорватия помешают потенциальному вступлению Сербии в Евросоюз.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад. Он считает, что от Путина последуют предложения, как только будут решены некоторые задачи в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.