Замглавы МВД Украины назвал причину отставки Авакова

Фото: ТАСС/Сергей Плачков
Стала известна причина отставки Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. Об этом рассказал замминистра ведомства Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, глава министерства внутренних дел покинул свой пост по просьбе президента страны Владимира Зеленского.
"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", – сказал Геращенко.
Он пояснил, что Аваков пошел на данный шаг абсолютно спокойно и взвешенно. Замминистра уточнил, что о решении главы ведомства было давно известно в узком кругу.
"Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра абсолютно", – подытожил Геращенко.
Ранее глава министерства внутренних дел Украины подал заявление о своем уходе в отставку. Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины с 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года.
Он последний из двух министров, который оставался в кабмине после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
Позднее Зеленский предложил на место Авакова председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование о назначении на должность главы МВД было назначено на 16 июля.
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