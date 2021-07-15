Замглавы МВД Украины назвал причину отставки Авакова

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Стала известна причина отставки Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. Об этом рассказал замминистра ведомства Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, глава министерства внутренних дел покинул свой пост по просьбе президента страны Владимира Зеленского.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", – сказал Геращенко.

Он пояснил, что Аваков пошел на данный шаг абсолютно спокойно и взвешенно. Замминистра уточнил, что о решении главы ведомства было давно известно в узком кругу.

"Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра абсолютно", – подытожил Геращенко.

Ранее глава министерства внутренних дел Украины подал заявление о своем уходе в отставку. Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины с 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года.

Он последний из двух министров, который оставался в кабмине после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

Позднее Зеленский предложил на место Авакова председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование о назначении на должность главы МВД было назначено на 16 июля.