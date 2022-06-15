США игнорирует факты геноцида в ДНР и ЛНР – Слуцкий

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал новый транш США Украине в один миллиард долларов. В своем телеграм-канале политик заявил, что Вашингтон продолжает финансировать проект "анти-Россия".

"Именно на руках американских политиков теперь кровь детей Донбасса, именно они несут равную ответственность с украинскими нацистами за гибель гражданского населения", – написал Слуцкий.

По его словам, в Вашингтоне ранее уже признали, что поставляемая Западом военная помощь Украине частично оказывается на черном оружейном рынке.

"Все военные поставки США на украинской территории по-прежнему будут целями для Вооруженных сил России", – добавил политик.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении США военной помощи Украине на 1 млрд долларов. Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительную гуманитарную помощь, добавил Байден. Она обойдется Штатам в 225 миллионов долларов. В пакет войдут поставки питьевой воды, продовольствия и медикаментов, а также предоставление наличных денежных средств украинским семьям, чтобы те могли самостоятельно приобрести товары первой необходимости.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон готов направлять 1,5 миллиарда долларов ежемесячно на поддержание работы правительства Украины. По его словам, за последние три месяца США выделили на помощь Киеву, в том числе военную, около 53,6 миллиарда долларов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружения Украине, являются "соучастниками убийств женщин в Донбассе".

Ситуация в международных отношениях между рядом государств испортились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

