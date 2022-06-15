США ввели санкции против трех граждан РФ, Украины и Швеции

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Соединенные Штаты ввели санкции еще против трех человек. Они являются гражданами России, Украины и Швеции, сообщает пресс-служба министерства финансов страны.

В санкционный список попали некий Станислав Шевчук (гражданин Украины), Александр Жуковский (гражданин России) и Антон Тулин (гражданин Швеции). Первые два, как утверждают в ведомстве, связаны с крайне правой, ультранационалистической организацией "Русское имперское движение", которая в США признана террористической.

Ранее замглавы американского Минфина заявил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что антироссийские санкции могут стать избыточными. К настоящему времени США ввели как минимум тысячу санкций против российских структур и физлиц.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении РФ санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности.

