Переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре продлились около трех часов

Фото: Turkish Presidency via AP

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заняла 2 часа 40 минут. Об этом сообщает госагентство Anadolu.

Согласно заявлению главы управления по связям при администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, Эрдоган намерен был всесторонне обсудить российско-украинский конфликт, акцентируя необходимость скорейшего прекращения огня и начала мирного диалога.

Как сообщил информированный источник РИА Новости, российская делегация уже прибыла в Стамбул вместе с группой американских чиновников, при этом данные о местонахождении украинских представителей не раскрываются. Процесс переговоров, по заверениям источника, идет согласно намеченному графику.

Встреча России и Украины намечена на 15 мая. Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что ситуация в Стамбуле вокруг переговоров России и Украины остается интригой. Он также подчеркнул, что никто не может исключать вероятность проблем во время переговоров.

