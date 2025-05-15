Лавров осудил Зеленского за крики в микрофон во время переговоров

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Дипломатия должна быть профессиональной работой, а не криками в микрофон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя поведение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Дипломатия – она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально – значит, не как Зеленский в микрофон кричать", – сказал дипломат, комментируя поведение украинского лидера.

Лавров также назвал Зеленского жалким человеком в ответ на требование последнего о личном участии Владимира Путина в переговорах по Украине в Стамбуле в четверг, 15 мая.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала Зеленского клоуном и неудачником за его заявление о "бутафорном" уровне российской делегации. По ее словам, глава киевского режима, придя к власти благодаря технологиям и инвестициям, не имеет права сомневаться в профессионализме российских представителей.