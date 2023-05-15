Эрдоган набрал 49,3% голосов после подсчета почти всех бюллетеней

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов после обработки бюллетеней из 99,86% урн на всеобщих турецких выборах. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

При этом основной соперник Эрдогана на этих выборах – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 44,99% голосов.

Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая, напомнил телеканал.

Ранее Эрдоган заявил, что, согласно предварительным данным, он лидирует по итогам прошедших президентских выборов. Об этом он сообщил во время митинга с участием своих сторонников в Анкаре.

Он выразил надежду, что ему все же удастся победить в первом туре выборов, а также обвинил турецкую оппозицию в попытке одурачить людей заявлениями о том, что Кемаль Кылычдароглу лидирует на всеобщих выборах.

В Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах