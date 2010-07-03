В Совфеде высказались о новых торговых санкциях Украины против России

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал расширение торговых санкций Украины против России.

По его мнению, власти Украины следуют принципу "после нас хоть потоп". Джабаров объяснил, что отвечать за эти санкции не будет ни нынешнее правительство, ни уходящее.

"Им чем хуже после них, тем лучше. Они создают такую "прекрасную" базу для начала президентского срока Зеленского, чтобы ему было как можно сложнее", – цитирует сенатора RT.

Он полагает, что негативные последствия от новой инициативы ощутят прежде всего на Украине.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тоже считает, что эти меры имеют политический характер. Он уверен, что глава государства Петр Порошенко намерен создать трудности для своего преемника. Чепа добавил, что если Владимир Зеленский будет с этим бороться, то его обвинят в уступках России.

15 мая кабинет министров Украины расширил перечень товаров из России, запрещенных к ввозу в страну. В нем оказались минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. Кроме того, правительство ввело специальные пошлины на некоторые товары из РФ.