На Украине отметили зависимость экономики от России

Россия получила контроль экономикой Украины. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Он напомнил, что с 1 июня Москва начнет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. Ограничения вошли в число контрмер на расширение Украиной списка запрещенных для импорта российских товаров. Марунич полагает, что это дало Москве "мощный рычаг влияния".
При этом эксперт уверен, что прекращения поставок нефтепродуктов из РФ не предвидится. Он также высказался о возможности заключения нового контракта между Москвой и Киевом на прямые поставки газа и снижение цены на голубое топливо для украинцев.
"Я не вижу желания украинской власти подписывать новый транзитный контракт с РФ. Более того, "Нафтогаз" собирается в очередные суды с "Газпромом". Очевидно, что такая постановка вопроса никак не содействует подписанию нового транзитного контракта", – подчеркнул Марунич.
В апреле Украина расширила санкции против России. В список запрещенных для ввоза на территорию страны товаров попали банки для консервирования и бутылки для пищевых продуктов. Тогда Москва запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена, а также импорт отдельных видов продукции машиностроения и легкой промышленности.
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