В Госдуме оценили расширение украинских торговых санкций против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал расширение Украиной санкций против России.

Он считает, что эти действия носят политический характер. Депутат уверен, что действующий президент Петр Порошенко таким образом пытается создать трудности для нового главы государства.

"Он назначает новых руководителей на различные должности, пытается сделать все, чтобы принимали новые законы", – цитирует эксперта RT.

По его мнению, если Владимир Зеленский будполучилет с этим бороться, его обвинят в том, что он идет на уступки России.

"Это не что иное, как внутренняя борьба. Борьба олигарха Порошенко со своим народом, который проголосовал против него. Народ Украины его вообще не интересует. Порошенко интересует только содержимое его карманов и кошелька. Это преступление против украинского народа", – заявил Чепа.

Кабинет министров Украины 15 мая расширил список товаров из России, запрещенных к ввозу в страну. В частности, под запрет попали минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. Кроме того, правительство ввело специальные пошлины на некоторые товары из России.

В последний раз Украина расширила санкции против России в апреле. Под эмбарго тогда попали банки для консервирования и бутылки для пищевых продуктов. Тогда Москва запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена, а также импорт отдельных видов продукции машиностроения и легкой промышленности.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия получила контроль над экономикой Украины. Он напомнил, что с 1 июня Москва начнет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. Ограничения вошли в число контрмер на расширение Украиной списка запрещенных для импорта российских товаров. Марунич полагает, что это дало Москве "мощный рычаг влияния".