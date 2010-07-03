Кабмин Украины расширил список запрещенных к ввозу товаров из РФ

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Кабинет министров Украины расширил список товаров из России, запрещенных к ввозу в страну. Решение было принято на заседании 15 мая.

В частности, под запрет попали минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. По словам вице-премьера Степана Кубива, который представил проект документа, также есть вопросы по цементу и другим группам товаров.

Кроме того, правительство ввело специальные пошлины на некоторые товары из России.

"Есть предложение, чтобы мы приняли это решение с доработкой... Нет возражений? Решение принято", – заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В апреле Украина расширила санкции против России. В список запрещенных для ввоза на территорию страны товаров попали банки для консервирования и бутылки для пищевых продуктов. Тогда Москва запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена, а также импорт отдельных видов продукции машиностроения и легкой промышленности.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия получила контроль экономикой Украины. Он напомнил, что с 1 июня Москва начнет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. Ограничения вошли в число контрмер на расширение Украиной списка запрещенных для импорта российских товаров. Марунич полагает, что это дало Москве "мощный рычаг влияния".