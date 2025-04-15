МИД Швеции вызвал российского посла

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что дипломат был вызван "в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог".

4 апреля российские военные нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания командиров украинской армии и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога.

13 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы. В результате были уничтожены свыше 60 военных.

Как, в свою очередь, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ВС РФ наносят удары сугубо по военным и околовоенным объектам.