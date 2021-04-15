Макрон проведет переговоры с Зеленским и Меркель 16 апреля – СМИ

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Лидеры Франции, ФРГ и Украины Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут переговоры 16 апреля. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Президент Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, и они пообщаются с госпожой Меркель, которая присоединится к ним по видеосвязи", – рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

Как уточнила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, основными темами обсуждения станут отношения с Россией, а также тема нынешней ситуации в Донбассе.

Ранее ситуацию вокруг Восточной Украины обсудили Джо Байден и Ангела Меркель. Они сошлись во мнении, что России необходимо свернуть наращивание военного присутствия в районе границ.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.