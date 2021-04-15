Пентагон не стал комментировать информацию об отмене прохода кораблей через Босфор

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Сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море не стали комментировать в Пентагоне, сообщает РИА Новости.

"Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали", – говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что внимательно следят за ситуацией и ведут регулярные работы в Черном море и во многих других районах по всему региону.

Ранее СМИ писали, что посольство США в Анкаре передало Турции заявление об отмене прохода двух военных кораблей через Босфор в Черное море.

До этого США сообщили властям Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планировалось до 4 мая.