Депутат Журова назвала национализмом реакцию премьера Польши на победу Андреевой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат ГД Светлана Журова назвала национализмом реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, который расстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой Игой Швентек на турнире WTA.

"Такими заявлениями они дают понять, что хотят выгнать всех наших спортсменов до скончания веков, чтобы самим все выигрывать?" – приводит слова парламентария ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал глупым поведение Туска. По словам парламентария, польскому политику следовало поддержать свою спортсменку и поздравить с победой Андрееву, а не "политизировать" спорт.

Встреча Андреевой и Швентек длилась 2 часа 17 минут. Матч завершился с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Белорусская спортсменка Арина Соболенко, в свою очередь, победила американку Мэдисон Киз со счетом 6:0, 6:1.