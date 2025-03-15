Депутат Свищев осудил реакцию премьер-министра Польши Туска на победу Андреевой

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал глупым поведение премьер-министра Польши Дональда Туска, выразившего недовольство относительно победы 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой Игой Швентек.

"Жалко, что в политику попадают такие премьер-министры, как Туск. Вместо того, чтобы поддержать свою спортсменку и поздравить с победой Мирру Андрееву, он начинает политизировать спорт", – приводит слова парламентария портал "ВсеПроСпорт".

Туск заявил, что ему не нравится финал турнира серии WTA-1000 в США, где Андреева обыграла вторую ракетку мира Швентек.

Встреча Андреевой и Швентек длилась 2 часа 17 минут. Матч завершился с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Белорусская спортсменка Арина Соболенко, в свою очередь, победила американку Мэдисон Киз со счетом 6:0, 6:1.