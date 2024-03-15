СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

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Несколько серий взрывов прогремело в Киеве в ночь на 15 марта. Об этом со ссылкой на украинские издания сообщает ТАСС.

В городской военной администрации сообщили о работе системы противовоздушной обороны в Киеве. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, однако ранее ночью она также была объявлена в Киевской и Черниговской областях.

В ночь на 12 марта звуки взрывов также были слышны в Киеве, а еще в Николаеве, Одессе и подконтрольном Украине городе Запорожье.

До этого в Минобороны России сообщали, что ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным Минобороны, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.

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