Избирательные участки на выборах президента РФ продолжают открываться в регионах страны

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

В российских регионах продолжают открываться избирательные участки в первый день трехдневного голосования на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные избиркомы.

В 00:00 15 марта по московскому времени избирательные участки открылись в Магаданской области, а также на Сахалине и Курилах. Всего в этих регионах будут работать 376 участков, а общее количество избирателей составляет более 470 тысяч человек.

В 01:00 по Москве избирательные участки также открылись в Приморском и Хабаровском крае, Еврейской автономной области. Число избирателей среди жителей данных субъектов РФ составляет около 2,5 миллиона человек.

В 02:00 по московскому времени участки открыли в Амурской области, Республике Якутия и Забайкальском крае, а спустя еще час – в Иркутской области и Бурятии.

Первые избирательные участки на выборах президента РФ открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Представители местных избиркомов отмечали, что все члены УИК прошли необходимые инструктажи и обучение.

Ранее сообщалось, что общественный порядок во время выборов президента России в Москве каждый день будут обеспечивать более 18 500 человек. Жителям столицы также напомнили, что адрес своего избирательного участка можно найти на интерактивной карте, размещенной на портале мэра и правительства Москвы.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны