Безопасность выборов президента РФ в Москве обеспечат 18 500 человек

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Общественный порядок во время выборов президента России в Москве с 15 по 17 марта каждый день будут обеспечивать более 18 500 человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также организаторы выборов напомнили, что адрес своего избирательного участка можно найти на интерактивной карте, размещенной на портале. Участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00, голоса в онлайн-режиме будут приниматься ежедневно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.



Ранее в пресс-службе департамента информационных технологий столицы напомнили, что уведомления и сообщения о выборном процессе могут приходить только через официальные каналы информирования. Рассылку осуществляют при помощи СМС и электронной почты.

Жителей Москвы призвали быть бдительными, так как горожанам уже начали поступать звонки и сообщения в мессенджерах от неизвестных. Организаторы голосования просят москвичей быть бдительными.

До этого в Московской городской избирательной комиссии сформировали регламент действий во время возможных нештатных ситуаций в ходе выборов. Специалисты также учли вариант, если какие-либо внешние события будут влиять на работу онлайн-голосования и терминалов на участках.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москва подготовилась к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента – МГИК