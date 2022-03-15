В МИД РФ заявили, что вопрос работы диппредставительств России и США заморожен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вопрос работы диппредставительств России и США в данный момент заморожен. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По мнению дипломата, власти Соединенных Штатов пытаются разрушить отношения с Россией. При этом российская сторона не настроена на сворачивание контактов с США.

"Они продолжатся", – сообщил Рябков.

Замминистра отметил, что не знает о желании властей США контактировать с Россией по ситуации на Украине. При этом он указал, что роль Соединенных Штатов в украинском кризисе крайне деструктивная.

"Москва осуждает политику Вашингтона", – добавил Рябков.

Ранее замминистра иностранных дел сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отмечал, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

