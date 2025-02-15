Орбан заявил, что западные капиталисты мстят Путину

Фото: ТАСС/АР/Rafiq Maqbool

Западные страны мстят Владимиру Путину за то, что он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Венгерский лидер объяснил, что в 1990-е годы капиталисты из Запада начали активно инвестировать в Россию. Тогда они предполагали, что "нашли ключ" к интеграции российской экономики и ее сырьевых и энергетических ресурсов в мировую экономику.

Однако, по словам Орбана, российский президент заявил, что подобная интеграция не служит интересам России, из-за чего инвестиции в страну были сокращены.

"Я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления", – заключил премьер-министр Венгрии.

Ранее Путин заявил, что российская сторона пыталась сотрудничать с западными странами. Однако, по словам главы государства, с интересами РФ там никто не стал считаться. Президент РФ добавил, что в подобном отношении и заключается главная ошибка западных государств.