Медведчук заявил, что Зеленский может оказаться на скамье подсудимых

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Украинский президент Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Таким мнением поделился глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля", – цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении Медведчука, экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), олигархов Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константина Жеваго, а также бизнесмена Геннадия Боголюбова.

Как уточнил украинский лидер, он готов снять с Порошенко и других людей ограничения, если те покроют дефицит украинского бюджета. Также СМИ писали, что экс-главу Украины могут арестовать по подозрению в госизмене.