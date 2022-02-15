Фото: Casa Blanca vía AP
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с заявлением по кризису вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
По обновленному графику американского лидера, обнародованному администрацией США, выступление запланировано на 15:30 по Вашингтону (23:30 по московскому времени).
Байден в публичном заявлении по Украине подчеркнет открытость Соединенных Штатов и союзников к диалогу с РФ.
"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнеры предлагали России за последние месяцы", – говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Киев в ближайшие дни. По мнению украинского лидера, визит Байдена в Киев способствовал бы деэскалации ситуации.
Кроме того, во время прошедшего в воскресенье, 13 февраля, телефонного разговора Байден и Зеленский подчеркнули важность продолжения политико-дипломатических усилий. Также Зеленский указал на необходимость получить гарантии безопасности от Вашингтона. Он добавил, что Украина готова вести разговор на данную тему в любых форматах.
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