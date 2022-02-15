США предложили Украине суверенные кредитные гарантии суммой до 1 млрд долларов – Блинкен

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Фото: depositphotos/eabff
США предложили Украине суверенные кредитные гарантии, сумма которых может доходить до миллиарда долларов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
Американские власти рассчитывают, что данные средства пойдут на поддержку экономических реформ на Украине. Кроме того, кредитные гарантии помогут Киеву во взаимодействии с Международным валютным фондом.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава выдаст Киеву кредит. Его размер составит порядка 390 миллионов долларов.
Помимо прочего, Канада предоставит Украине летальное вооружение на сумму 6,1 миллиона долларов США.
До этого сообщалось, что Соединенные Штаты намерены дополнительно выделить Украине более 463 миллионов долларов помощи. Деньги пойдут на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.
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