Сумма требований России к Украине по евробондам возросла на 1,5 млрд долларов

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Сумма требований России к Украине по делу о непогашенных евробондах увеличилась до 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает ИА "НСН".

Как объяснили в министерстве финансов РФ, сумма выросла на полтора миллиарда долларов из-за начисленных процентов.

9 декабря в Верховном суде Великобритании начались слушания по спору России и Украины. Они продлятся до 12 декабря.

В 2013 году Россия выдала Украине кредит на три миллиарда долларов, выкупив украинские евробонды на эту сумму. В конце 2015 года украинские власти отказались выплачивать долг.

В 2017 году Минфин России обратился в Высокий суд Лондона, который обязал Киев выплатить Москве всю сумму долга, а также штрафные проценты. Украина обжаловала это решение, представив в качестве аргументов список из четырех пунктов. Суд отклонил три из них, однако посчитал, что четвертый пункт (выпуск еврооблигаций под давлением России. – Прим. ред.) требует всеобъемлющего судебного процесса.

