Премьер Канады заявил, что страна предоставит Украине летальное вооружение

01:21
Фото: depositphotos/selensergen
Канада предоставит Украине летальное вооружение. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет ТАСС.
"Я одобрил выделение летального вооружения и боеприпасов", – сообщил канадский премьер.
Трюдо уточнил, что Украина получит оружие на сумму 6,1 миллиона долларов США.
Премьер-министр Канады также добавил, что Оттава выдаст Киеву кредит. Его размер составит порядка 390 миллионов долларов.
Ранее Владимир Путин после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Российский лидер также добавил, что Альянс направляет на Украину военных специалистов и инструкторов.
До этого о том, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс, заявлял глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, переброску техники зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели.
На Украине разгрузили 17 самолетов с оружием из США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: