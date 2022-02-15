Премьер Канады заявил, что страна предоставит Украине летальное вооружение

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Канада предоставит Украине летальное вооружение. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет ТАСС.

"Я одобрил выделение летального вооружения и боеприпасов", – сообщил канадский премьер.

Трюдо уточнил, что Украина получит оружие на сумму 6,1 миллиона долларов США.

Премьер-министр Канады также добавил, что Оттава выдаст Киеву кредит. Его размер составит порядка 390 миллионов долларов.

Ранее Владимир Путин после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Российский лидер также добавил, что Альянс направляет на Украину военных специалистов и инструкторов.

До этого о том, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс, заявлял глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, переброску техники зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели.