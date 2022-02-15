Пушков удивился реакции Украины на перевод посольства США из Киева во Львов

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Власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод американского посольства из Киева во Львов. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

"Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского", – указал Пушков.

Политик выразил мнение, что в США готовы перестать считать Киев столицей Украины.

"Но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию", – написал Пушков.

Сенатор добавил, что украинские власти не ощущают угрозы, о которой постоянно говорят в Вашингтоне.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти приняли решение временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов. При этом диппредставительство продолжит взаимодействовать с украинскими властями, отмечал спикер.

Позднее газета Wall Street Journal выпустила утверждение о том, что госдепартамент США принял решение уничтожить аппаратуру в американском посольстве на Украине. По данным издания, речь идет о сетевом оборудовании, компьютерах и телефонной системе.