Пушков удивился реакции Украины на перевод посольства США из Киева во Львов

Фото: ТАСС /Сергей Карпухин
Власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод американского посольства из Киева во Львов. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
"Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского", – указал Пушков.
Политик выразил мнение, что в США готовы перестать считать Киев столицей Украины.
"Но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию", – написал Пушков.
Сенатор добавил, что украинские власти не ощущают угрозы, о которой постоянно говорят в Вашингтоне.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти приняли решение временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов. При этом диппредставительство продолжит взаимодействовать с украинскими властями, отмечал спикер.
Позднее газета Wall Street Journal выпустила утверждение о том, что госдепартамент США принял решение уничтожить аппаратуру в американском посольстве на Украине. По данным издания, речь идет о сетевом оборудовании, компьютерах и телефонной системе.
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