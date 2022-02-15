В Белом доме оценили возможность визита Байдена на Украину

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность продолжения политико-дипломатических усилий по вопросу деэскалации.

Помимо прочего, украинский президент пригласил своего американского коллегу посетить Киев в ближайшие дни.

В свою очередь, официальный представитель американской администрации не пожелала подтвердить или опровергнуть получение приглашения.

"Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок", – подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее сенатор Алексей Пушков подверг критике Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев. Он предположил, что украинский лидер не следит за заявлениями американцев про Украину.