В Белом доме оценили возможность визита Байдена на Украину

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Фото: Москва 24
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность продолжения политико-дипломатических усилий по вопросу деэскалации.
Помимо прочего, украинский президент пригласил своего американского коллегу посетить Киев в ближайшие дни.
В свою очередь, официальный представитель американской администрации не пожелала подтвердить или опровергнуть получение приглашения.
"Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок", – подчеркнула Жан-Пьер.
Ранее сенатор Алексей Пушков подверг критике Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев. Он предположил, что украинский лидер не следит за заявлениями американцев про Украину.
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