Пушков раскритиковал Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев

Фото: ТАСС /Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков подверг критике президента Украины Владимира Зеленского из-за приглашения американского лидера Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Накануне Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность продолжения политико-дипломатических усилий по вопросу деэскалации.
Помимо прочего, украинский президент пригласил своего американского коллегу посетить Киев в ближайшие дни.
В этой связи Пушков обратил внимание, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину. Кроме того, власти США проводят эвакуацию своих дипломатов из Киева.
"Приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно", – заявил российский сенатор.
Пушков предположил, что украинский президент не следит за заявлениями американский властей про Украину.
Ранее телеканал CBS сообщил, что власти Соединенных Штатов намерены отозвать из Киева всех американских служащих в течение двух суток. Такую информацию СМИ передали неназванные источники.
Более 20 стран за минувшие сутки призвали своих граждан покинуть Украину
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