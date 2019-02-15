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15 февраля, 23:03

Трамп подписал годовой проект бюджета США

политика за рубежом

15 февраля, 23:03

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Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Американский президент Дональд Трамп 15 февраля подписал законопроект о финансировании федерального правительства США в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Принятый закон, который поддержали обе палаты Конгресса, до октября предоставит министерству внутренней безопасности средства для обеспечения безопасности страны. Речь идет и о ресурсах для защиты границ и соблюдения миграционного законодательства.

Нильсен отметила, что бюджет ведомства увеличили на 1,7 миллиарда долларов. Большая часть этих денег уйдет на "возведение новых ограждений на границе" с Мексикой.

Министр также поддержала решение Трампа ввести режим ЧП в связи с ситуацией на южной границе страны.

Ранее Конгресс одобрил инициативу, согласно которой 333 миллиарда долларов выделяются на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, Минфина, Минторга и МВБ.

политика за рубежом

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