Трамп объявил о введении режима ЧП на юге США

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет режим чрезвычайного положения на южной границе страны. С соответствующим заявлением он выступил в Розовом саду Белого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Трамп отметил, что 15 февраля собирается установить режим чрезвычайного положения. Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы заявили, что представят законопроект, который заблокирует решение президента США ввести режим ЧП.
В руководстве аппарата сотрудников Белого дома сообщили, что режим ЧП позволит Трампу получить в целом около 8 миллиардов долларов на строительство стены. Бюджет Конгресса предусматривает 1,375 миллиарда долларов.
Из фондов министерства финансов выделят около 600 миллионов, из программы министерства обороны по борьбе с наркотиками – 2,5 миллиарда, из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона, выделят 3,5 миллиарда долларов.
Режим чрезвычайного положения в США, которое намерен ввести Дональд Трамп, не гарантирует реализацию конечной цели президента – строительства стены на границе с Мексикой. Такое мнение ранее высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
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