Эксперт оценил намерение Трампа ввести режим ЧП в США

Режим чрезвычайного положения в США, которое намерен ввести Дональд Трамп, не гарантирует реализацию конечной цели президента – строительства стены на границе с Мексикой. Такое мнение в разговоре с RT высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
"Демократы начнут оспаривать такое решение в судах разной юрисдикции – как федеральных, так и в судах отдельных штатов, где, скорее всего, и будет введено ЧП", – сообщил эксперт. Однако, по мнению Ярыгина, у Трампа будет временной запас для начала строительства либо хотя бы к подготовке к этой работе.
Ранее сообщалось, что президент США требует от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В этом вопросе против выступают демократы, которые называют такие затраты необоснованными. Они предлагают направить средства, которые потребуются на строительство, на другие цели, например, на образование и здравоохранение. Из-за этого в начале 2019 года произошла частичная блокировка работы государственных органов.
Пять миллиардов долларов – лишь первый транш на строительство стены. Всего, по подсчетам департамента национальной безопасности США, будет стоить более чем в 20 миллиардов долларов.
Возведение стены – один из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа, занявшего пост президента в начале 2017 года. Стена, по мнению Трампа, поможет значительно сократить поток нелегальных мигрантов в США.
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