Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:54

Эксперт оценил намерение Трампа ввести режим ЧП в США

политика

11:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma

Режим чрезвычайного положения в США, которое намерен ввести Дональд Трамп, не гарантирует реализацию конечной цели президента – строительства стены на границе с Мексикой. Такое мнение в разговоре с RT высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

"Демократы начнут оспаривать такое решение в судах разной юрисдикции – как федеральных, так и в судах отдельных штатов, где, скорее всего, и будет введено ЧП", – сообщил эксперт. Однако, по мнению Ярыгина, у Трампа будет временной запас для начала строительства либо хотя бы к подготовке к этой работе.

Ранее сообщалось, что президент США требует от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В этом вопросе против выступают демократы, которые называют такие затраты необоснованными. Они предлагают направить средства, которые потребуются на строительство, на другие цели, например, на образование и здравоохранение. Из-за этого в начале 2019 года произошла частичная блокировка работы государственных органов.

Пять миллиардов долларов – лишь первый транш на строительство стены. Всего, по подсчетам департамента национальной безопасности США, будет стоить более чем в 20 миллиардов долларов.

Возведение стены – один из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа, занявшего пост президента в начале 2017 года. Стена, по мнению Трампа, поможет значительно сократить поток нелегальных мигрантов в США.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика