Минобороны Армении сообщило о договоренности Москвы и Еревана по снижению долга

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Ереван и Москва договорились, что РФ вычтет сумму оплаченного и непоставленного вооружения из долга Армении, сообщил министр обороны страны Сурен Папикян.

"Я не могу сказать, на какой стадии находится реализация соглашения", – цитирует его ТАСС.

В Ереване ранее сообщали, что пока не получили из России уже оплаченное оружие, но власти готовы решить этот вопрос "в атмосфере партнерства". При этом республика планирует диверсифицировать закупки вооружения за счет сотрудничества с другими странами.

До этого Армения и США подписали документ о создании комиссии, которая будет налаживать стратегическое партнерство между государствами. Договор позволит не только улучшить экономические и энергетические связи, но и усилит сотрудничество в области обороны и безопасности.

