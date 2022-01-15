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Политика

05:43

США провели консультации о снабжении Европы газом при срыве поставок из России – СМИ

политика экономика

Фото: depositphotos/63ru78

Госдепартамент США провел переговоры с рядом европейских энергетических компаний на тему возможного срыва поставок газа из России. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявления американских чиновников и источников в сфере промышленности.

В процессе консультаций дипломаты США попытались выяснить, откуда в случае срыва импорта из России в Европе планируют получать газ. В ответе прозвучало, что такие ресурсы у европейских компаний отсутствуют.

"Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций", – сообщил источник агентства.

Как отмечается в материале, речь шла о возможном конфликте между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что запасы европейских газохранилищ опустились ниже 50%. Сейчас Европа располагает 53 миллиардами активного газа.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что Россия готовится осуществить в Донбассе провокацию под чужим флагом, чтобы использовать ее как повод для вторжения на Украину. Для этого, по словам источника, уже была развернута соответствующая группировка силовиков.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословной информацию зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе.

В Европе газ закончится через два месяца – СМИ

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