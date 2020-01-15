Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

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Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Такое решение принято в связи с "временной нетрудоспособностью" руководителя республики Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.
"Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича", – говорится в документе, подписанном Кадыровым 13 января.
Ранее Кадыров предложил создать в России институт уполномоченного по правам семьи.
Глава региона отметил также, что стимулирование увеличения рождаемости в стране входит в число ключевых факторов роста экономики и социальной сферы.