Посольство США в Москве открывает новый консульский центр

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Американское посольство в Москве во вторник, 16 января, открывает новый консульский центр. Об этом заявил генконсул США в России Лоренс Тоби.
"Мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет – в будущем", – сказал он в интервью "Независимой газете", отметив, что открытие нового комплекса было запланировано еще несколько лет назад.
В центре будет действовать запрет на пронос мобильных телефонов и других электронных устройств. Там также не предусмотрены камеры хранения. Всего же в комплексе смогут обрабатывать только сто заявлений в сутки.
Тем не менее, по словам Тоби, в посольстве постарались максимально упростить ситуацию и для тех, кому уже выдали американскую визу. Получить новую визу того же типа, что и истекшая менее 12 месяцев назад, в России возможно за несколько рабочих дней – лишь заполнив анкету и подав документы в курьерскую службу.
Осенью 2017 года сообщалось, что США не планируют отменять визовые программы для России. При этом в СМИ появилась информация о том, что Штаты ужесточат правила повторной выдачи виз лицам, нарушающим заявленную цель поездки в США. По новым правилам, лица, запрашивающие визу, должны как минимум на протяжении трех месяцев пребывания в США соблюдать объявленные цели поездки. Их нарушение будет расцениваться как заведомая ложь при собеседовании.
8 сентября посольство США в Москве возобновило обработку заявок на выдачу виз. При этом, в Госдепе США отметили, что число американских консульских работников все еще сокращено, поэтому процесс идет медленнее, чем раньше.
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