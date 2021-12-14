Еврокомиссия предложила реформировать Шенгенскую зону

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Европейская комиссия предложила реформировать Шенгенскую зону. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст опубликованного заявления.

Эксперты ЕК предлагают извлечь уроки из пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границе государств Евросоюза и Белоруссии.

"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", – утверждают в Еврокомиссии.

В частности, в вопросе миграционного кризиса эксперты предложили сократить число контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране границы ЕС. Кроме того, заявки беженцев на предоставление убежища планируется рассматривать прямо на приграничной территории.

Помимо этого, члены Евросоюза должны заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, а также наладить более эффективное сотрудничество в приграничных зонах, считают в ЕК. Там утверждают, что это поспособствует депортации незаконных мигрантов в ту европейскую страну, из которой прибыл нарушитель.

Дополнительно в ЕК выступили за регулирование процедуры введения контроля на внутренних границах. В случае общей угрозы данные меры должны проходить одобрение Совета ЕС и носить временный характер.

"Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок", – подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.