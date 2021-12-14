Еврокомиссия предложила реформировать Шенгенскую зону

14 декабря, 23:59
Фото: depositphotos/ginasanders
Европейская комиссия предложила реформировать Шенгенскую зону. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст опубликованного заявления.
Эксперты ЕК предлагают извлечь уроки из пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границе государств Евросоюза и Белоруссии.
"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", – утверждают в Еврокомиссии.
В частности, в вопросе миграционного кризиса эксперты предложили сократить число контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране границы ЕС. Кроме того, заявки беженцев на предоставление убежища планируется рассматривать прямо на приграничной территории.
Помимо этого, члены Евросоюза должны заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, а также наладить более эффективное сотрудничество в приграничных зонах, считают в ЕК. Там утверждают, что это поспособствует депортации незаконных мигрантов в ту европейскую страну, из которой прибыл нарушитель.
Дополнительно в ЕК выступили за регулирование процедуры введения контроля на внутренних границах. В случае общей угрозы данные меры должны проходить одобрение Совета ЕС и носить временный характер.
"Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок", – подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.
Активисты попросили Германию принять мигрантов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: